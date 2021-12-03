Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı

Edinilen son dakika haberine göre Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe İlköğretim Okulunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, saç kesimi yapıldı.

IĞDIR (İHA) - Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe İlköğretim Okulunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, saç kesimi yapıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kavaktepe İlköğretim Okulunda okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek saç kesimi yapıldı. Jandarma tarafından eğitimli Köpekler ile gösteri, zırhlı araçlar ve teçhizatların tanıtımı yapıldı. Jandarmada görevli bayan ve erkek kuaförler tarafından öğrencilerin saç kesimi yapılarak öğrencilere defter, boyama kitabı, mont, pijama takımı ve içlik hediye edildikten sonra program sona erdi. - IĞDIR

Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı

Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı

Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı

Son dakika haber! Jandarma minik yürekleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title