Son dakika haber | Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
Edinilen son dakika haberine göre - Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.
- Jandarma kontrol noktasında kadınlara karanfil dağıtıldı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma personeli, kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı ve karanfil dağıttı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Eskişehir Seyitgazi karayolu 10'uncu kilometredeki kontrol noktasında durdurulan araçlarda bulunan kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlandı ve karanfil hediye edildi.
Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında, araçlarında yolculuk yaparken beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar güzel dilekleriyle karşılık verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER