Son dakika haber | Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü
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Son dakika haber | Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü

Bir son dakika haberine göre Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri 'Mehmet' türküsü eşiliğinde tanıtıldı.

10.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:21

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri 'Mehmet' türküsü eşiliğinde tanıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda 'Mehmet' türküsü de yer aldı.

(İHA)

Son dakika haber | Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü

Kaynak: İHA

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