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Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de Jandarma ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Jandarma ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Merkez Dikme Köyündeki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezinde, vatandaşlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun Sorumlulukları ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulamasını tanıttı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmeler yaptı. - BİNGÖL

Son dakika haber! Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kayak Merkezi, Jandarma, Bingöl, KADES, 3. Sayfa, Haberler

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