Son dakika haber: Jandarma kablo hırsızlarını kan izinden buldu
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Son dakika haber: Jandarma kablo hırsızlarını kan izinden buldu

10.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:55
Son dakika haber: Jandarma kablo hırsızlarını kan izinden buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de trafodan kablo hırsızlığı yapan zanlıları jandarma ekipleri, olay yerindeki kan izlerinden yola çıkarak yakaladı.

Mersin'de trafodan kablo hırsızlığı yapan zanlıları jandarma ekipleri, olay yerindeki kan izlerinden yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin, hırsızlık girişimi sırasında akıma kapılarak yaralandığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik trafolarından meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan suç araştırma ekipleri, bir araç ve şüpheli şahıslara ait olabileceği değerlendirilen kan izleri tespit etti. Kan izlerinden yola çıkan ekipler, şüpheli şahısların yaralı ve tedavi için hastaneye gitmiş olabileceğini değerlendirerek, elektrik çarpması sonucu bir şahsın hastaneye getirildiğini, yaralı şahsın yanında iki şahsın daha bulunduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden hastaneye gelen 3 şahsın kimliğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, elde edilen deliller ışığında verdikleri ifadelerinde kablo hırsızlığını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, yaralanan şahsın ise hırsızlık girişimi sırasında akıma kapıldığı tespit edildi. 7 olayın faili olduğu belirlenen şüphelilerden ikisi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, yaralı şahsın tedavisinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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