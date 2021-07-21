Son dakika haber! Jandarma ile poliste bayramlaşma töreni
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Son dakika haber! Jandarma ile poliste bayramlaşma töreni

Son dakika haber! Jandarma ile poliste bayramlaşma töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında bayramlaşma törenlerine katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında bayramlaşma törenlerine katıldı.

Vali Recep Soytürk, ilk önce İl Emniyet Müdürlüğü ziyaret ederek, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polislerle bayramlaştı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'un eşlik ettiği Vali Soytürk, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabey Jandarma Komutanlığına geçti. Burada jandarma personeli ile bayramlaşan Vali Soytürk, Daha sonra jandarma uygulama noktasına geçerek, uygulamaya katılan jandarma personeli ile vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Soytürk'ün Jandarma ziyaretine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, eşlik etti. - KİLİS

Son dakika haber! Jandarma ile poliste bayramlaşma töreni
Son dakika haber! Jandarma ile poliste bayramlaşma töreni
Son dakika haber! Jandarma ile poliste bayramlaşma töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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