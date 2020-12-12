Son dakika haber... Jandarma helikopterle denetim yaptı
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Son dakika haber... Jandarma helikopterle denetim yaptı

12.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:14

Son dakika haber: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde helikopter destekli denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde helikopter destekli denetim yaptı.

Trafik, asayiş ve motorlu asayiş timlerinden oluşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı ilk günde, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla trafik denetimi ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında havadan da helikopter destekli yapılan denetimlerde, jandarma bölgesindeki yerleşim yerleri, ormanlık bölgeler, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları, otoyollar ve kavşaklar, mesire alanları kontrol edildi.

Son dakika haber... Jandarma helikopterle denetim yaptı
Son dakika haber... Jandarma helikopterle denetim yaptı
Son dakika haber... Jandarma helikopterle denetim yaptı
Son dakika haber... Jandarma helikopterle denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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