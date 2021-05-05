Son dakika haber... Jandarma hayvan hırsızlarını didik didik edip buldu
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Son dakika haber... Jandarma hayvan hırsızlarını didik didik edip buldu

Son dakika haber... Jandarma hayvan hırsızlarını didik didik edip buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde, son bir ay içerisinde 59 küçükbaş hayvanın çalındığı 3 hırsızlık olayının peşine düşen jandarma, 147 saat kamera kayıtlarını izleyip 46 kişinin görüşüne başvurarak olayın faili 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde, son bir ay içerisinde 59 küçükbaş hayvanın çalındığı 3 hırsızlık olayının peşine düşen jandarma, 147 saat kamera kayıtlarını izleyip 46 kişinin görüşüne başvurarak olayın faili 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tire'de son bir ay içerisinde birbirine yakın mahallelerde, aynı yöntemlerle meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının peşine düştü. 59 küçükbaş hayvanın çalındığı 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan jandarma, 147 saat boyunca bölgedeki kameraları didik inceledi. Bununla da yetinmeyen jandarma, 46 kişinin bilgi ve görüşüne başvurdu. Soruşturma sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu öne sürülen N.Ö., O.Y. ve Y.K. operasyonla gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, 59 küçükbaş hayvandan 29'u bulunarak mağdurlara teslim edildi. - İZMİR

Son dakika haber... Jandarma hayvan hırsızlarını didik didik edip buldu
Son dakika haber... Jandarma hayvan hırsızlarını didik didik edip buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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