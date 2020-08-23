Son dakika haber... Jandarma hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı Son dakika habere göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Yağma suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli O.K. Bigadiç İlçesi Y. Mahallesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli O.K. tutuklanarak Balıkesir L Tipi cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR Kaynak: İHA