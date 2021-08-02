Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı: "Orman yangınlarına bin 375 personel, 191 araç ve 4 helikopterle destek veriyoruz"
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Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı: "Orman yangınlarına bin 375 personel, 191 araç ve 4 helikopterle destek veriyoruz"

Son dakika haber | Jandarma Genel Komutanlığı: 'Orman yangınlarına bin 375 personel, 191 araç ve 4 helikopterle destek veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma Genel Komutanlığı, orman yangılarını söndürme çalışmalarına toplam bin 375 personel, 191 araç ve 4 helikopterle destek verildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, orman yangılarını söndürme çalışmalarına toplam bin 375 personel, 191 araç ve 4 helikopterle destek verildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizin emrindeyiz. Orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya'ya 783 personel, 102 araç ve 4 helikopter, Muğla Marmaris'e 230 personel ve 45 araç, Mersin'in Silifke ilçesi Işıklı ve Yeşilovacık mahallerine 278 personel ve 30 araç, Muğla'nın Bodrum ilçesi Aşağı Mağzı Mahallesi'ne 67 personel ve 8 araç, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı Mahallesi'ne 17 personel ve 6 araç ile destek verildiği bilgisini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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