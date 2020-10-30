Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret
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Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret

30.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:24
Son dakika haber! Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret

Son dakika gündem haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde teftiş ve denetlemelerde bulunmak üzere kente gelen Çetin, Valiliği ziyaret etti.

Çetin, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla Vali Demirtaş ile görüştü.

Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin'e teşekkür etti, Mehmetçiğe görevlerinde üstün başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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