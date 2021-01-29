Son dakika haber: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Koç'tan Mersin Valisi Su'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Koç'tan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

29.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:26
Son dakika haber: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Koç'tan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

Son dakika haberler: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemede bulunmak üzere kente gelen Koç, Mersin Valiliğine de ziyarette bulundu.

Koç, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su ile makamında görüştü.

Su, konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Hande Erçel Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Turizm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Koç'tan Mersin Valisi Su'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 11:26:33. #1.16#
title