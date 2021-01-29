Son dakika haber: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Koç'tan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemede bulunmak üzere kente gelen Koç, Mersin Valiliğine de ziyarette bulundu.

Koç, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su ile makamında görüştü.

Su, konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar