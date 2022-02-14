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Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haber... Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yolcu olarak bulunan kadının üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yolcu olarak bulunan kadının üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce merkeze bağlı Mahmure köyü Melenpark mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan Bayraktar Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Jandarma ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. isimli kadının üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan H.A., İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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