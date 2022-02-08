Son dakika haber! Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu - Haberler
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Son dakika haber! Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 1 kişiye yasal işlem yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesi Akyamaç köyünde R.Ç. isimli şahsın kullanmış oldukları araçta yapılan aramada, 100 kilogram defne yaprağı ele geçirildi. R.Ç. isimli şahıs hakkında işlem yapılırken defne yaprağı Çaycuma Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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