Son dakika haber... Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi
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Son dakika haber... Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi

Son dakika haber... Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından ayağı kırık olarak bulunan leylek jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından ayağı kırık olarak bulunan leylek jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyünde vatandaşlar tarafından sol bacağı ve sol ayak parmaklarında kırıklar bulunan leylek Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Ayağından yaralı olan leylek için jandarma ekipleri karakola veteriner hekim çağırdı. Kısa sürede karakola gelen veteriner hekim leyleğe müdahalelerde bulundu. Tedavisi yapılan leylek daha sonra jandarma ekiplerince Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Jandarma ekipleri yaralı leyleği tedavi ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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