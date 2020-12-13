Son dakika haber! Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

13.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:44
Son dakika haber! Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haber... Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalarda 42 şahıs hakkında işlem yaptı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalarda 42 şahıs hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütmüş oldukları denetimler sonucunda son 1 ay içerisinde 115 gram bonzai, 72 gram kubar esrar, 34 gram metaamfetamin, 17 adet extacy hap ve 11 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla ilgili olarak 42 şahıs hakkında işlem yaptı. Jandarma ekiplerinin yine son 1 aylık çalışmaları kapsamında 4 şahıs üzerinden 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 şahıs üzerinden 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 şahıs üzerinde ise 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Üzerlerinde tabanca ve av tüfekleriyle yakalanan 16 şahıs hakkında da cezai işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber! Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor
Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Gonca Vuslateri Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:55:18. #1.14#
title