Son dakika haber... Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi gözaltına aldı
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Son dakika haber... Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika haber... Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yaptıkları aramada metamfetamin, bonzai ve kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler S.R., S.E., M.E. ve A.R. gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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