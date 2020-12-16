Son dakika haber... Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
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Son dakika haber... Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

16.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:08
Son dakika haber... Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Son dakika haberlerine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu son 3 aylık çalışma kapsamında bir çok suçlu yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu son 3 aylık çalışma kapsamında bir çok suçlu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 3 ay içerisinde yapmış oldukları asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları kapsamında 401 bin 151 kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştirdi.

Denetimlerde 77 bin 624 araç kontrol edilirken bu araçlardan 2 bin 780 araca işlem yapılırken 701 kişiye ise çeşitli kabahatlerden 1 Milyon 208 bin 857 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri aynı zamanda izinsiz seyahat eden 108 yabancı uyruklu göçmen şahsa 88 bin 332 TL para cezası kesti.

Jandarma ekipleri narkotik operasyonları kapsamında, 107 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahıslardan 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 kilo 51 gram kubar esrar, 369 gram bonzai, 337 kök kenevir bitkisi, 257 gram metamfetamin, 66 gram toz esrar, 35 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 26 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapmış oldukları 3 aylık çalışmada, 59 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Kaçakçılık operasyonlarında 50 bin adet makaron, 19 bin 911 litre motorin, 85 adet tabanca mühimmatı, 82 metre elektrik kablosu, 52 adet bronz sikke, 49 adet cep telefonu, 30 adet av tüfeği mühimmatı, 15 adet muhtelif inşaat malzemesi, 11 adet kazma, 8 adet dedektör, 7 adet obje, 6 adet kürek, 4 adet kazı malzemesi, 3 adet tabanca, 3 kilo amonyun nitrat, 2 adet av tüfeği, 2 adet jeneratör, 2 adet motosiklet, 1b adet sprial makinesi, 1 adet hilti, 1 adet taş eser, 1 adet tarihi tablet, 1 adet akü ve 1 adet kepçe ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Son dakika haber... Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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