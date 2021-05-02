Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.  

HAYDİ timleri, Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi. Ayrıca belli noktalara mama ve su bıraktı. HAYDİ timlerinin, 17 gün boyunca İstanbul'un her noktasında besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. 


- İstanbul
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
İstanbul'da sarı taksicilik: İşte sistematik emek sömürüsünün işleyiş şekli
İstanbul'da sarı taksicilik: İşte sistematik emek sömürüsünün işleyiş şekli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Feyza Aktan Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:03:26. #1.16#

title