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Son dakika haber | Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber | Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocukları unutmadı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocukları unutmadı.

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinlik düzenleyerek özel çocukları yalnız bırakmadı. Köylerde yaşayan özel çocukları ziyaret eden ekipler, engelliler gününü kutladı ve hediyeler verdi.

Ekiplerinin ziyaretinden memnun olan çocuklar ve aileleri jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

Son dakika haber | Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

Son dakika haber | Jandarma ekipleri özel çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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