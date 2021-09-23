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Son dakika haber | Jandarma ekipleri kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Jandarma ekipleri kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarı bilgi sonucu kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarı bilgi sonucu kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesine bağlı Deresemail köyünde kaçak kazı yapılığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleşti. Ekiplerin yaptıkları operasyonu kapsamında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen E.Y. (46), M.Y. (50), E.E. (47), M.G. (44), Y.Ü. (28) ve Y.D.(37) olmak üzere toplam 6 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları, jenaratör, hilti ve 12 adet muhtelif kazı malzemesine ise el konuldu.

Jandarmada ifadeleri alınan 6 şahıs, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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