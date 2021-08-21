Son dakika haber: Jandarma ekipleri başkentte Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı
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Son dakika haber: Jandarma ekipleri başkentte Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı

Son dakika haber: Jandarma ekipleri başkentte Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-90 kara yolu üzerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-90 kara yolu üzerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı'nın Bağici Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, E-90 kara yolu üzerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 1 erkek, 3 kadın yakalandı.

Düzensiz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102. maddesi gereğince toplam 18 bin 985 lira idari para cezası kesilen Afganların, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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