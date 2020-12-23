Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor
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Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor

23.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:09
Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor

Son dakika haberi... Denizli'de her yıl onlarca ilk ve orta dereceli okullarda trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, salgın nedeniyle miniklere, EBA üzerinden ulaşıyor.

Denizli'de her yıl onlarca ilk ve orta dereceli okullarda trafik eğitimi veren jandarma ekipleri, salgın nedeniyle miniklere, EBA üzerinden ulaşıyor.

Denizli'de her yıl ilk ve orta dereceli okullarda 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında onlarca öğrenciye trafik eğitimi veren Jandarma ekipleri, salgın nedeniyle öğrencilerin evlerine EBA ile konuk oluyor. Korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan devam ediliyor. 'Evdeyim, Trafik Kuralları Aklımda' kampanyası doğrultusunda derslere canlı katılan Jandarma trafik personeli, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan sunumlar üzerinden öğrencilere trafik eğitimi veriyor. - DENİZLİ

Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor
Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor
Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor
Son dakika haber | Jandarma EBA ile miniklere ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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