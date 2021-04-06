Son dakika haber | Jandarma'da balkonda saklanan hırsızlara suçüstü
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Son dakika haber | Jandarma'da balkonda saklanan hırsızlara suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Jandarma'da balkonda saklanan hırsızlara suçüstü

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Gönen ilçesi Denizkent Sahili bölgesinde evlere hırsızlık amacıyla giren iki şahıs jandarma ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Denizkent Sahili bölgesinde evlere hırsızlık amacıyla giren iki şahıs jandarma ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.

Gönen'in sahil bölgesi olan Denizkent'te devriye görevi yapan jandarma ekipleri Rüyakent Sitesi yakınlarında ön ve arka plakalarının okunmaması için şeffaf naylon ile kapatılan bir araç tespit etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri iki evin camlarının açık görülmesi üzerine site etrafında tedbir aldı. E.A ve O.A. isimli şahısların bir evin balkonunda saklandıklarını tespit eden ekipler şahısları uyardı. Jandarma ekiplerinin uyarısı üzerine teslim olan şahısların araçlarından evlerden çalındığı tespit edilen piyasa değeri 22 bin 500 TL olan muhtelif eşyalar bulunarak sahiplerine iade edildi.

Çalıntı malzemeler evlerinden çıktı

Gönen Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gözaltına aldıkları şahısların evlerinde de araştırma yaptı. Şüpheli şahısların son 15 gün içinde Denizkent bölgesine üç kez hırsızlık yapmak amacıyla gittikleri ve çaldıkları malzemeleri evlerinde sakladıkları tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 22 bin TL olan çalıntı malzeme tespit edilerek malzemelere el konuldu. Suçüstü durumunda ele geçirilen malzemelerle birlikte toplanda 44 bin 500 TL'lik malzemelere el konurken, jandarma ekipleri bölgedeki yazlık sahiplerine ulaşarak evlerinde hırsızlık olayı olup olmadığını sormaya başladı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü ifade edildi. - BALIKESİR

Son dakika haber | Jandarma'da balkonda saklanan hırsızlara suçüstü
Son dakika haber | Jandarma'da balkonda saklanan hırsızlara suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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