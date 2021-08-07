Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

Son dakika haber: Tokat'ta jandarma aracı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2015 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok'un oğlunun sünnet arabası oldu.