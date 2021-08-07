Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu
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Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tokat'ta jandarma aracı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2015 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok'un oğlunun sünnet arabası oldu.

Tokat'ta jandarma aracı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2015 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok'un oğlunun sünnet arabası oldu.

Mahutpaşa Mahallesi'nde yaşayan şehidin eşi Dilek Gözüdok, İl Jandarma Komutanlığına giderek, 7 yaşındaki oğlu Ahmet Salih Gözüdok'a sünnet yapacağını ve konvoy düzenlemek istediğini, konvoyda jandarma ve polis araçlarının da olmasını istediğini söyledi.

Jandarma ekipleri, şehidin eşinin bu talebi üzerine, jandarma aracını süsleyerek sünnet arabası yaptı.

Süslenen jandarma aracı ile şehir içinde konvoy yapıldı.

Konvoya jandarma, polis araçları ile vatandaşların araçları da katıldı.

Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu
Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu
Son dakika haber: Jandarma aracı şehit oğlunun sünnet arabası oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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