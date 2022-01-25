JANA soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

ANKARA (İHA) - Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 2012 yılına ait JANA'ya ait sorulara eriştikleri ve örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi. Ankara merkezli 20 yürütülen soruşturmada 17 şüphelinin yakalandığı da ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 20 ilde, 25 Ocak 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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