Son dakika haber | İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğa turizminin gözdesi Sakarya yaylaları
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Son dakika haber | İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğa turizminin gözdesi Sakarya yaylaları

Son dakika güncel haberine göre İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ve doğal güzellikleriyle alternatif tatil olanakları sunan Sakarya, yaz kış doğa turizmi yapılabilen yaylalarıyla ön plana çıkıyor.

Son dakika haber | İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Doğa turizminin gözdesi Sakarya yaylaları
03.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:46

İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ve doğal güzellikleriyle alternatif tatil olanakları sunan Sakarya, yaz kış doğa turizmi yapılabilen yaylalarıyla ön plana çıkıyor.

Akyazı ilçesindeki Sultanpınarı, Davlumbaz, Keremali, Karapınar, Çiğdem, Acelle, Turnalı yaylaları, Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası, Taraklı'daki Karagöl, Geyve'de Kırca ve Katırözü, Sapanca ilçesinde Yanık ve Soğucak yaylaları, Pamukova ilçesinde İnönü Yaylası alternatif turizm için önemli seçenekler sunuyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar, son dönemde özellikle doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı oldu.

Akyazı'daki Acelle Yaylası, batısında yer alan evlerden uzak göleti dolayısıyla kamp yapmak isteyenler için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Temiz hava ve yeşil doğada gölün çevresinde gezinti yapan tatilciler, balık tutmanın tadını çıkarıyor.

Hendek ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Yaylası da kışın kayak, yazın paraşüt sporu için en elverişli mekanlar arasında yer alıyor. Şenliklerinde adeta gelin gibi süsledikleri hayvanları ve giydikleri geleneksel kıyafetleriyle gerçekleştirilen göçüyle ünlenen yayla, yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turizmci, gezgin ve yazarlardan oluşan jüri tarafından Türkiye'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen, Topukotu olarak adlandırılan çimle kaplı geniş alanı, küçük ve hafif eğimli tepeleri ile seyir keyfi sunan Çiğdem Yaylası da doğa içinde izole yaşamak isteyenler için en güçlü alternatifler arasında yer alıyor.

Yaylalardaki kamp alanlarında çadır kuran ya da karavanıyla konaklama imkanı bulan ziyaretçiler, yayla evlerinde de misafir ediliyor. Yayla sakinleri, karavanı veya çadırı olmayan vatandaşlara hem evlerini açıyor hem de ikramda bulunuyor.

"Pandemi sonrası dünyada turizm şekli değişti"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın doğal güzellikleri açısından güzel bir şehir olduğunu söyledi.

Coğrafi zenginlikleri, iklimi, yaylaları, gölleri, akarsuları, denizi, sahiliyle yılın 12 ayı turizm için uygun bir kent olduğunu belirten Kaldırım, "Coğrafi konumu büyük avantajlar sunuyor. Özellikle iki saatlik araç mesafesinde 30 milyonluk nüfusa ulaşabiliyorsunuz. Böyle büyük bir pazara hitap ediyor. Pandemi sonrası dünyada turizm şekli değişti. Özellikle kitle turizminden uzak doğayı, kültürü, gastronomiyi, özgün değerleri, otantik yapıyı tercih eden, doğa içinde izole yaşamak isteyen kamping benzeri, doğa aktivitelerini tercih eden bir trend var. Bunun pandemi sonrası hızlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz da 1740 rakımlı Dikmen Yaylası'nın havası ve doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu aktararak, "Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Yaylamıza şenlik havasında 113. göçümüzü gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yayla şenliği yapacaktık. Koronavirüs nedeniyle bu sene yayla şenliğini iptal ettik. İnşallah seneye yapacağız." dedi.

Yaylanın yaz ve kış turizmi açısından elverişli olduğunu dile getiren Ayvaz, yamaç paraşütü için de tercih edildiğini anlattı.

"Burası kafa dinleyecek sakin, güzel bir yer"

Ayvaz, yaylada herhangi bir betonlaşma bulunmadığını, kafa dinlenecek sakin, güzel bir yer olduğunu belirterek, "Yayla hayvanlarını otlatmaktır, piknik yapmaktır, temiz hava almaktır, oksijeni bol, doğasıyla güzel stres atma yeridir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden memnun kaldıklarını vurgulayan Ayvaz, geçen yıl yayla şenliğine farklı illerin yanı sıra Japonya, İngiltere ve Almanya'dan turistlerin geldiği bilgisini paylaştı.

Ayvaz, Dikmen Yaylası'nın son zamanlarda dağ yürüyüşü yapanların, üniversite öğrencilerinin ve turların ilgisini çektiğine işaret etti.

Acelle Yaylası sakinlerinden Ahmet Akgün de yaylanın hafta sonları ilgi gördüğüne işaret ederek, "Suları buz gibi, yeşilliği doğası çok güzel." şeklinde konuştu.

Enes Akgün de İstanbul, Kocaeli gibi yakın illerden çok sayıda turistin yaylayı ziyaret ettiğini dile getirerek, "Cumartesi pazar günleri karavanıyla gelenler, çadır kuranlar oluyor. Burada iki üç gün kalıyorlar. Yürüyüş yapıp geziyor, eğlenip gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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