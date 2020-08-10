Son dakika haber: İznik'te tek katlı ev alevlere teslim oldu Son dakika haberine göre İznik'te tek katlı ev alevlere teslim olduBURSA'nın İznik ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İznik'te tek katlı ev alevlere teslim oldu

BURSA'nın İznik ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, İznik-Yenişehir karayolu üzerindeki kırsal Dırazali Mahallesi mevkisindeki bir evde, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cemalettin Değirmenci'ye ait olduğu öğrenilen, bahçe içindeki tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede evi tamamen etkisi altına aldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA