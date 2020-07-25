Son dakika haber | İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu (2) Son dakika gelişmesine göre KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIBursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik aileden suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı...

KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik aileden suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı.İki kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Surani ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlkay ALTAY- İsmail Hakkı SEYMEN/İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA