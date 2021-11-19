Son dakika haber! İznik eski İlçe Sağlık Müdürünü silahla yaralayıp kaçan saldırgan aranıyor

İZNİK, BURSA (DHA) - İznik eski İlçe Sağlık Müdürünü silahla yaralayıp kaçan saldırgan aranıyor

BURSA'da, İznik eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz'i, pusu kurup evinin bahçesinde 2 kızının gözü önünde tabancayla yaralayan saldırganın yakalanması için soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Olay yerini gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, tedavisine hastanede devam edilen Deniz'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gece İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kızı ile birlikte alışverişten dönen İznik eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, Osman Sokak'taki evinin bahçesine girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran şüpheli tarafından kızlarının gözü önünde tabanca ile vurulan Deniz, ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Deniz acı içinde kıvranırken, saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesleri ve kızların feryatlarını duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Derya Deniz İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dr. Derya Deniz'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN OLAY SONRASI GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, silahlı saldırı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bir güvenlik kamerasında saldırganın olaydan sonra kaçarken görüntüsü yer aldı. Bu görüntüden yola çıkarak saldırganın kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.