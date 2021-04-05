Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
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Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı

Son dakika haberler: İZMİT'te Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalar atıldı.

İZMİT'te Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, hak sahipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalar atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şimdi yeni bir döneme başladık. Bundan sonra inşallah Kocaeli şantiyeye dönecek. Alan, itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı, ciddi deprem riski taşıyan ve dönüşüme girmesi gereken bir alan" dedi.

Cedit Mahallesi, 2015 yılında riskli alan olarak ilan edilmesinin ardından kentsel dönüşüm programına alındı. O tarihte İzmit Belediyesi tarafından başlatılan proje, 2020 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklığında yapılması için devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda proje kapsamında bin 105 konut ve 6 iş yeri ile alt ve üst yapı çalışmaları için 15 Haziran'da ihaleye çıkılacağı duyuruldu.

MÜLKİYETLER KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DEVREDİLDİHak sahipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında ilk imzalar bugün düzenlenen imza töreni ile atıldı. Atılan imzalar ile hak sahiplerinin daha önce İzmit Belediyesi ile imzaladıkları sözleşmeler iptal edilerek, bölgedeki mülkiyet hakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş oldu.'KOCAELİ ŞANTİYEYE DÖNECEK'Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Zannediyorum, bir belediye başkanı için hayatı boyunca alabileceği en büyük hediye, hizmet ettiği, hizmetkarı olduğu insanlar tarafından gösterilen teveccüh olsa gerek. Elinizde dövizlerle karşılamanız beni gerçekten duygulandırdı. Ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı bir kez daha görmüş oldum. Helali hoş olsun. Hepinize hayırlı olsun. Alanın mevcut hali ortada. Sahayı bilmeyen bir belediye başkanının laftan başka bir şey üretme şansı yoktur. İş üretme şansı yoktur. Boş konuşmuyoruz. Geldiğimiz günden beri aşağı yukarı 2 yıl oldu. Şimdi yeni bir döneme başladık. Bundan sonra inşallah Kocaeli şantiyeye dönecek. Alan itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı, ciddi deprem riski taşıyan ve dönüşüme girmesi gereken bir alan" dedi.'ÖNEMLİ BİR KISMI 6 KATLI KONUTLAR OLACAK'Yapılacak kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlatan Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Toplam 115 bin metrekarelik bir alan. 482 tane yapı var. Bin 193 konut var. 21 tane iş yeri var. Bin 479 tane de hak sahibi var. Öncesinde 13 ve 16 katlı yapılardan oluşan bir proje vardı. Siluet açısından büyük bir blok ortaya çıkıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuğumuzda kendisi, yatay mimari anlayışımız çerçevesinde, 'Kat sayısını düşürelim. Daha güzel bir yapıya kavuşturalım' dedi. Daha önceki sözleşmede 1479 konut üretilecekti, kat sayısını düşürdüğümüzde bu azaldı ve bin 105 konuta düşecek. Yol tarafından 2 kat gözüken, arka tarafta yüksek olan 13 katlı konutlar var. Buradaki konutların önemli bir kısmı 6 katlı konutlar olacak. Gördüğünüz gibi çok daha ferah bir yapı ortaya çıktı. Önceki projede 1+1 konutlar da vardı. Onların da iptali söz konusu oldu. Bu projede artık sadece 2+1 ve 3+1 konutlar olacak."


- İzmitkocaeli
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Son dakika haber! İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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