Son dakika haber: İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı
Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
11.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:02
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
İzmit Sanayi Sitesinde bir kişi tarafından dükkanlara ateş açıldı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA