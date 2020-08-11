Son dakika haber: İzmit Sanayi Sitesinde dükkanlara silahlı saldırı: 3 yaralı Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde esnafın dükkanlarına açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmit Sanayi Sitesinde bir kişi tarafından dükkanlara ateş açıldı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA