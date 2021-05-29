İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: "Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz"
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İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: "Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Güncel

İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: "Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz" İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden bir vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği...

İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: "Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz"

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden bir vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür etti.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden bir vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini incelerken karşılaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la sohbet etti.

Depremde evinin yıkıldığını kaydeden Gülnaz Gönülçalan isimli vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür ederek, "Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP'liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem konutlarının temelini attığı sırada teslim tarihi konusunda söz verdiğini hatırlatan Bakan Kurum ise "Konutlarımızı etap etap teslim edeceğiz. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Deprem Ekim ayında oldu. Tüm ülke sizin için ağladı, üzüldü. Bu iş bitene kadar da sözümüzün arkasındayız. Sizler en güzeline layıksınız. Biz de en güzelini yapmak için uğraşıyoruz" diyerek Gönülçalan'a her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: 'Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz'
İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: 'Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz'
İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: 'Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz'
İzmirli depremzededen Bakan Kurum'a teşekkür: 'Sözünüzün arkasında duruyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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