Son dakika haber | İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den orman yangını uyarısı
Son dakika gündem haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.
Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti.
Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım." ifadelerini kullandı.
Vali Köşger, açıklamasında, yangın risk haritalarını da paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz