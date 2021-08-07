Son dakika haber | İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den orman yangını uyarısı

Son dakika gündem haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.