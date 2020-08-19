Son dakika haber! İzmir Valisi Köşger: Vakalarda ne en kötü ne en iyi 10 şehir arasındayız Son dakika gündem haberi: İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle esnafı gezerek, koronavirüs denetimi yaptı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle esnafı gezerek, koronavirüs denetimi yaptı. Köşger, "İzmir'de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 76'sı, 65 yaş ve üzerinde vatandaşlarımız oldu. İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arasında yer alıyor" dedi.

İzmir Valisi Köşger, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve beraberlerindeki heyet, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kızlarağası Hanı'ndaki esnafı gezip, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Esnafla sohbet eden Vali Köşger, önlem alınması konusunda da uyarılarda bulundu. Hanın içindeki birçok iş yerini ziyaret eden Köşger, bir mekanda Türk kahvesi içti.

'VİRÜSE KARŞI DAYANIKLILIKLARI DAHA DÜŞÜK'Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 65 yaş ve üzeri kişiler için aldığı yeni kararları değerlendirdi. Köşger, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aldığımız karar neticesinde sadece birinci derece akrabalarının düğünlerine gidebilecek. Toplu taşımaya ve pazar alışverişlerinde saat kısıtlaması getirdik. İhtiyaç duyulursa yeni kararlar alabiliriz. Bu vatandaşlarımız hastalığı bulaştırıyor gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Tam tersine bu vatandaşlarımızın virüse karşı dayanıklılıkları daha düşük. İzmir'de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 76'sı, 65 yaş ve üzerinde vatandaşlarımız oldu. Yani onların kırılganlıkları yüksek olduğu için bu virüsü kapmamaları gerekiyor. Yine bu yaş aralığında virüs bulaşanların yüzde 14'ü vefat etti" diye konuştu. 'BU İŞİN YAŞI YOK'Normalleşme döneminde alınan önlemlere tam anlamıyla riayet edilmediği için vaka sayısında artışlar meydana geldiğini vurgulayan Vali Köşger, şunları söyledi:

"Yasaklı dönemde ulaştığımız bir nokta vardı. Ancak yeni normale vatandaşlarımız pek riayet etmeyince vaka sayısında artışlar yaşanmaya başladı. Biz de farkındalık yaratmak için sahaya indik. Önceden de söylediğim gibi İzmir'in durumu çok kötü değil, ülke ortalamasında. İzmir, ne en kötü 10 şehir ne de en iyi 10 şehir arası da yer alıyor. Biz daha iyi olmak istiyoruz. Çünkü İzmir, ülkemizin ekonomik olarak önemli illeri arsında yer alıyor. Ekonominin durmaması, günlük hayatın devam etmesi ancak vatandaşlarımızın da aşı bulunana kadar kurallara riayet etmesi gerekiyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala hayatın durdurulmasını istemiyoruz. Biz de denetimlerimizi sıklaştıracağız. Kendi ilçem, doğduğum, büyüdüğüm ilçenin belediye başkanı bu gece koronavirüsten vefat etti; Konya Çumra Belediye Başkanı. Dolayısıyla olayın ciddiyeti artarak devam ediyor. Yaşı falan yok bu işin. 46 yaşında gencecik bir insan, Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Her insan karşısındakinde virüs varmış gibi hareket etmeli. Mutlaka maske takmalıyız. Bunun yanı sıra sosyal mesafe ve hijyene de dikkat etmeliyiz."

Kaynak: DHA