Son dakika haber | İzmir Valiliğinden sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle şu ana kadar 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının gerçekleştiğini bildirdi.

İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle şu ana kadar 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının gerçekleştiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucunda İzmir'e sekiz saat içerisinde, şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkandığı vurgulanan açıklamada, yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekiplerin İzmir'in her yerinde görevlendirildiği kaydedildi.

Trafikte yer yer oluşan kilitlenmelerin azaltılabilmesi için iş mesaisine gidecekler dışındaki vatandaşların acil işleri haricinde dışarıya çıkmamalarının, trafik yoğunluğunun ve yolda yaşanabilecek sorunların önemli bir derecede önüne geçilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar oluşan su baskını toplam 673, mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam etmekte olup Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina alt geçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır.

Bornova ilçesi 914 Sokak'ta istinat duvarı çökmesi sonucu bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir.

Tüm hemşehrilerimizin ihtiyatlı davranarak mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları oluşabilecek hasar ve kayıpların önüne geçecektir. Kamu çalışanları, yağmur nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığından ötürü yarım gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin