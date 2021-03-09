İzmir Valiliğinden göçmen geri gönderme merkezindeki yangınla ilgili açıklama
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İzmir Valiliğinden göçmen geri gönderme merkezindeki yangınla ilgili açıklama

09.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:18
İzmir Valiliğinden göçmen geri gönderme merkezindeki yangınla ilgili açıklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde dün meydana gelen yangınla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının elektrik kontağından meydana geldiği belirtildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde dün meydana gelen yangınla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının elektrik kontağından meydana geldiği belirtildi.

İzmir'in Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol alına alınarak söndürülmüştü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde 09.03.2121 saat 01.27'de elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yangına ilk müdahale katta görevli personel tarafından yangın tüpüyle gerçekleştirilmiş, katta ve odada bulunan yabancılar ivedi tahliye edilmiştir. Olaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırılmış gerekli müdahale yapılarak hastaneden taburcu edilmiştir. Yangın esnasında ölen veya yaralanan bulunmamakla birlikte olay adli makamlara bildirilmiştir. Bazı basın yayın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi. - İZMİR

İzmir Valiliğinden göçmen geri gönderme merkezindeki yangınla ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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