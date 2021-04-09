Son dakika haber... İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması
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Son dakika haber... İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberler: İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

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İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1T eğitim uçağı, bugün saat 10.40 sularında, henüz belirlenemeyen bir sebeple, Foça ilçemizin Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında, denize düşerek kaza kırıma uğramıştır. Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır". - İZMİR

Son dakika haber... İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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