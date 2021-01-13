Son dakika haber! İzmir Valiliği "Kovidli hastadan ücret istendiği" iddiasını yalanladı
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Son dakika haber! İzmir Valiliği "Kovidli hastadan ücret istendiği" iddiasını yalanladı

13.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:18
Son dakika haber! İzmir Valiliği

Edinilen son dakika haberine göre İzmir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastadan ücret istendiği şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastadan ücret istendiği şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Torbalı Devlet Hastanesinde Kovid-19 tanısı ile tedavi gören hastadan tedavi ücretlerinin istendiği ve parayı ödemeyince tutanakla taburcu edildiği" şeklinde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Buna ilişkin basın açıklaması yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hastanın Kovid-19 tanısı ile 3 gün süreyle Torbalı Devlet Hastanesinde takip ve tedavisi yapılmıştır. Bu süreçte hastane idaresi tarafından kendisinden herhangi bir ücret talep edilmemiş olup konu taburculuk sırasında durumun servisteki personellerince tutanak altına alınmasından ibarettir. Sağlık Bakanlığımızın ve yerel idarenin sosyal güvencesi olmayan Kovid-19 tanılı hastalardan ücret talebi yönünde bir uygulaması bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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