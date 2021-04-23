Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı. Gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için yollara çıkan ekiplere vatandaşlar da balkondan alkışlarla destek verdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı bu sene de çocuklar evde geçiriyor. Bayramı evde kutlayan çocuklar için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin bir çok noktasında kortej oluşturdu. Korteje katılan polis otoları, polisler tarafından Türk bayrakları ile süslendi. Kortejdeki polisler sirenlerle sokak ve caddelerden geçiş yaparken vatandaşlar da polis ekiplerine balkonlarından alkış ve bayraklarla destek verdi.

Çocuklara özel ilgi

Öte yandan oluşturulan kortejlerle kentteki cadde ve sokakları dolaşan polis ekipleri, geçiş noktalarında gördükleri çocuklara Türk Bayrağı ve Polis Teşkilatı logosunun bulunduğu flama armağan etti. - İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı
Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:24:03. #1.15#

title