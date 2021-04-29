Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
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Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde eğitimlerine başlanılan, gönüllü ateş savaşçıları ile yapılan yangın tatbikatında, profesyonel yangın ekiplerine taş çıkartan performans ortaya konuldu.

İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

İZMİR - İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde eğitimlerine başlanılan, gönüllü ateş savaşçıları ile yapılan yangın tatbikatında, profesyonel yangın ekiplerine taş çıkartan performans ortaya konuldu.

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadelede aktif görev almak için başvuran ağaca ve ormana duyarlı vatandaşlar, içlerinden sağlığı ve fiziki durumları yerinde olanlar seçilerek İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Gönüllü vatandaşlar, 'Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri' olarak sertifikalandırılıyorlar.

Kemalpaşa İlçesi Karabel Orman işletme Şefliği görev alanındaki Yukarı Kızılca Köyü sakinlerinde oluşan 15 kişilik Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüleri ekibi de gayretli bir şekilde eğitimlerini sürdürdü. Yukarı Kızılca Köyü Muhtarı ve aynı zamanda gönüllü yangın ekibinin başı olan Mehmet Çoban erken ve hızla müdahale edilemeyen yangınların köylülerini de tehdit edeceğini ifade ederek, "Orman bize oksijen verir, hayat verir yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak vatanı korumaktır" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi de köylerine davet eden Muhtar Çoban, sadece orman yangınları konusunda değil, ormana kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü olumsuz davranışlara da izin vermediklerini, sıkı takipte olduklarını ve gördükleri şüpheli bir durumu jandarmaya ile Karabel Orman İşletme Şefliği'ne bildirdiklerini sözlerine ekledi

Eğitimleri ve tatbikatları yöneten İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt ise İzmirliler'in eskiden beri ağaca ve ormana çok duyarlı olduklarını, sürekli kendilerine orman yangınlarında ön saflarda görev almak istekleri yönünde taleplerin geldiğini söyledi. Müdür Yardımcısı Akkurt; bu yoğun talepler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir yönetmelik hazırladığını bu yönetmelik kapsamında kendilerinin de gönüllülere eğitimler verdiklerini, şu ana kadar toplamda 121 kişiyi bulan gönüllülerin peyder pey eğitimlerine devam edildiğini söyledi.

Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde
Son dakika haber... İzmir ormanlarının gönüllü ateş savaşçıları eğitimde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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