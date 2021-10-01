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Son dakika haber! İzmir Metro'ya grev kararı asıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! İzmir Metro'ya grev kararı asıldı

Son dakika haberleri... İzmir ulaşımının adeta bel kemiği olan İzmir Metro'da 627 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, alınan grev kararı iş yerlerine asıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir ulaşımının adeta bel kemiği olan İzmir Metro'da 627 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, alınan grev kararı iş yerlerine asıldı. Grevin uygulanacağı tarihin ise ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

İzmir ulaşımının önemli unsurlarından İzmir Metro'da toplamda 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen görüşmelerde 69 maddeden ücretle ilgili 9'unda uzlaşılamayınca, işçiler İzmir Metro A.Ş. önünde eylem yaptı.

İzmir Metro A.Ş. önüne pankartlarla gelen işçiler, sloganlar atarak toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki gösterdi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 6 Temmuz 2021'de uyuşmazlıkla sonuçlandığını açıklayan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce atanan resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda da bir sonuç alınamamıştır. Haklı taleplerimiz kabul edilmediği için 6156 Sayılı Kanun hükümleri gereğine, sendikamız grev kararı almak zorunda bırakılmıştır" dedi.

Giral, talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İşyeri girişine grev kararını asan Başkan Giral, grevin uygulanma tarihi ve saatinin ise daha sonra duyurulacağını söyledi. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir Metro'ya grev kararı asıldı

Son dakika haber! İzmir Metro'ya grev kararı asıldı

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