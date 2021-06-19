Son dakika haber... İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir ve Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.