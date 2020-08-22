Son dakika haber... İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
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Son dakika haber... İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 40 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 36'sı tutuklandı.

Son dakika haber... İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
22.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:45

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 40 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 kişiden 36'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü; dün de hakim karşısına çıktı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 29'u aktif 36 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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