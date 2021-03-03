Son dakika... İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika... İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

03.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:11

Edinilen son dakika haberine göre İzmir merkezli 8 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 8 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 gelir uzman yardımcısının da bulunduğu 12 şüphelinin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları tespiti üzerine çalışma başlattı.

İzmir merkezli, Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 zanlının da yurt dışında olduğu tespit edildi.

Son dakika... İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika... İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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