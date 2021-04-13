Son dakika haber! İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonun: 54 gözaltı - Yeniden

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda, 54 kişi gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda, 54 kişi gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı. FETÖ mensubu olduğu ileri sürülen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan muvazzaf askerler ile 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, 64 askeri personel ve 14'ü aktif görevde olan 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 49 ilde gece yarısından itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 54 kişi gözaltına alınırken, sayının artabileceği belirtildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN