Son dakika haber: İzmir merkezli 21 ilde saadet zinciri operasyonu

İZMİR (İHA) - İzmir merkezli olarak 21 ilde, yüksek Kar vaadi ile saadet zinciri kurarak 'piramit satış sistemi' yolu ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 89 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında; hiyerarşik bir yapı oluşturarak örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket eden şüphelilerin sosyal medya, dergi ve toplantılar ile ulaştıkları mağdurları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri satıp fon toplamak sureti ile ve yine yüksek kar vaadi ile saadet zinciri kurarak 'piramit satış sistemi' yolu ile vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları; bu şekilde İzmir dahil olmak üzere birçok ilde birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gelinen aşamasında, bu suçlara karıştığı tespit edilen 89 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacı ile İzmir merkezli olarak toplam 21 ilde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 06.45'te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda, 89 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, belirlenen adresler hakkında ise arama kararı çıkarıldı. - İZMİR

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