Son dakika haber! İzmir Menderes'teki mahallede, yoğun filyasyon çalışması Son dakika güncel haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine filyasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine filyasyon çalışmalarına ağırlık verildi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, köyün girişinde bekleyen jandarma ekipleri de ateş ölçmeye başladı.

Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görüldü. İl Pandemi Kurulu kararınca 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışmasına başlandı. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen filyasyon ekipleri, PCR testi yaptı.Öte yandan mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, nöbet tutmaya başladı. Araçlardaki kişilerin ateşini ölçen ekipler, ateşi düşük çıkanların mahalleye girmesine izin verdi.

Kaynak: DHA