Son dakika haber | İzmir Limanı'nda yangın paniği
Son dakika haberi: İzmir Limanı'nda demirli Hollanda bandıralı bir gemide yangın çıktı.
01.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:56
İzmir Limanı'nda demirli Hollanda bandıralı bir gemide yangın çıktı. Korkutan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İzmir Limanı B kapı 9 numaralı rıhtımda bulunan Hollanda bandıralı bir geminin güvertesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Geminin güvertesinden çıkan dumanları gören gemi personelleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle gemide maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR
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Kaynak: İHA