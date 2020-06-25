Son dakika haber... İzmir Körfezi'nde yunuslar görüldü
Son dakika haberi: İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yunuslar görüntülendi.
25.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:34
İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yunuslar görüntülendi.
Arkadaşıyla kullandığı tekne ile bölgeden geçen Engin Güler, yunusların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.
Suya dalıp yüzeye çıkan bir grup yunus, balıkçı teknesinin yakınına kadar geldi.
Bir süre dalıp çıkan yunuslar, daha sonra açıklara giderek gözden kayboldu.
Kaynak: AA