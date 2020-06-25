Son dakika haber... İzmir Körfezi'nde yunuslar görüldü Son dakika haberi: İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yunuslar görüntülendi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yunuslar görüntülendi.

Arkadaşıyla kullandığı tekne ile bölgeden geçen Engin Güler, yunusların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Suya dalıp yüzeye çıkan bir grup yunus, balıkçı teknesinin yakınına kadar geldi.

Bir süre dalıp çıkan yunuslar, daha sonra açıklara giderek gözden kayboldu.

Kaynak: AA