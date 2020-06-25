Son dakika haber... İzmir Körfezi'nde yunuslar görüldü
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Son dakika haber... İzmir Körfezi'nde yunuslar görüldü

Son dakika haberi: İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yunuslar görüntülendi.

25.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:34

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi açıklarında yunuslar görüntülendi.

Arkadaşıyla kullandığı tekne ile bölgeden geçen Engin Güler, yunusların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Suya dalıp yüzeye çıkan bir grup yunus, balıkçı teknesinin yakınına kadar geldi.

Bir süre dalıp çıkan yunuslar, daha sonra açıklara giderek gözden kayboldu.

Son dakika haber... İzmir Körfezi'nde yunuslar görüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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